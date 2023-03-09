Завершились три поєдинки третього за важливістю єврокубка.
Радощі гравців Вест Гема, getty images
09 березня 2023, 21:55
В рамках першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги конференцій Вест Гем грав на виїзді проти АЕКа з Ларнаки та здобув впевнену перемогу з рахунком 2:0.
АЕК Ларнака - Вест Гем 0:2
Голи: Антоніо, 36, 45+2
Вільярреал, своєю чергою, грав на виїзді проти Андерлехта. Матч завершився нічиєю з рахунком 1:1. На гол Трігероса відповів Дреєр.
Андерлехт — Вільярреал 1:1
Голи: Дреєр, 57 — Трігерос, 28
Ще в одному матчі Шериф приймав на своєму полі Ніццу та поступився з мінімальним рахунком — єдиний гол забив Амрауі.
Шериф — Ніцца 0:1
Гол: Амрауі, 45+3