Ліга конференцій

Завершились три поєдинки третього за важливістю єврокубка.

В рамках першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги конференцій Вест Гем грав на виїзді проти АЕКа з Ларнаки та здобув впевнену перемогу з рахунком 2:0.

АЕК Ларнака - Вест Гем 0:2

Голи: Антоніо, 36, 45+2

Вільярреал, своєю чергою, грав на виїзді проти Андерлехта. Матч завершився нічиєю з рахунком 1:1. На гол Трігероса відповів Дреєр.

Андерлехт — Вільярреал 1:1

Голи: Дреєр, 57 — Трігерос, 28

Ще в одному матчі Шериф приймав на своєму полі Ніццу та поступився з мінімальним рахунком — єдиний гол забив Амрауі.

Шериф — Ніцца 0:1

Гол: Амрауі, 45+3