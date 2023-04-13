Ліга конференцій

Football.ua представляє анонс поєдинків плей-оф третього за значимістю європейського кубка.

У четвер, 13 квітня, відбудуться перші матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій. 8 команд змагатимуться за вихід у півфінал турніру. Другі поєдинки відбудуться за тиждень — 20 квітня.

Як виглядає сітка турніру?

Гент — Вест Гем

Четвер, 13 квітня, 19.45. Геламко Арена (Гент). Арбітр — Анастасіос Сідіропулос (Греція). Пряма трансляція на Megogo.

"Молотобійці" здолали минулого раунду АЕК Ларнаку — кривдника Дніпра-1, а господарі пройшли Істанбул Башакшехір.

Вест Гем вважається головним фаворитом ЛК. Проте лондонці борються за виживання у Прем'єр-лізі. Нині вони посідають 14-е місце. Попри це, в останніх 5 матчах вони програли лише раз — Ньюкаслу (1:5). А на вихідних здолали Фулгем у лондонському дербі (1:0).

Гент — п'ятий серед фаворитів на перемогу в ЛК. В чемпіонаті команда досягла кількох відмінних результатів, щоб повернутися на вершину турнірної таблиці. Зокрема, минулими вихідними вони зіграли внічию 1:1 з Юніоном, який посідає друге місце.

Раніше ці команди не перетиналися. Проте Гент вже обігравав лондонський клуб у європейських змаганнях: у 1/16 фіналу Ліги Європи 2016-17 років був битий Тоттенгем із загальним рахунком 3:2.

Орієнтовні склади:

Гент: Роеф — Кастро-Монтес, Нгадеу, Торунаріг — Самуаз, Кумс, Хонг, Оджіджа-Офое, Фофана — Орбан, Куйперс.

Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Зума, Огбона, Палм'єрі — Бовен, Соучек, Райс, Форналс — Інгс, Антоніо.

Не зіграють: Лемаїч, Хюльсагер - Скамакка.

прогноз 1:1

Андерлехт — АЗ Алкмар

Четвер, 13 квітня, 22.00. Лотто Парк (Андерлехт). Арбітр — Даніель Зіберт (Німеччина). Пряма трансляція на Megogo.

У цьому матчі зустрічаються географічні сусіди, що тільки додасть їм мотивації та бажання досягти успіху.

У 1/8 фіналу Ліги конференцій Андерлехт здобув перемогу над Вільярреалом, який переміг у Лізі Європи 2021 року. Нарешті бельгійці повернулися до вісімки континентальних фіналів після шестирічного очікування. Хоча варто відзначити, що з часів Кубка володарів кубків 1989/90 їм не вдавалося проходити до півфінальних стадій.

АЗ хоч і вважається одним з аутсайдерів турніру, але, попри це, змогли пройти в 1/8 фіналу Лаціо, який проводить неймовірний сезон в Серії А.

У 2012 році Андерлехт і АЗ перетиналися у плей-оф Ліги Європи. Тоді вони билися у 1/16 фіналу, і двічі АЗ виграв з ідентичним рахунком 1:0.

Орієнтовні склади:

Андерлехт: Вербругген - Мурільйо, Дебаст, Вертонген, Н'Діає - Ашімеру, Діавара, Арнстад - Дреєр, Раман, Амузу.

АЗ: Раян - Сугавара, Бейкема, Хацідіакос, Керкез - Райндерс, Класі - Одгорд, Мейнанс, Михайлович - Мердінк.

Не зіграють: Версхарен, Требель - Карлссон.

прогноз 0:0

Базель — Ніцца

Четвер, 13 квітня, 22.00. Санкт-Якоб Парк (Базель). Арбітр — Гленн Нюберг (Швеція). Пряма трансляція на Megogo

​Базель пройшов два раунди плей-оф Ліги конференцій. Спочатку швейцарці впорались з турецьким Трабзонспором, а потім у серії пенальті обіграли Слован із Братислави. А от попереду протистояння з набагато складнішим опонентом. Втім, Базель дарма вважається аутсайдером турніру.

Ніцца в 1/8 фіналу легко пройшла Шеріф, перемігши з рахунком 4:1 за сумою двох зустрічей. Тепер перед французами завдання не набагато складніше — впоратись зі швейцарським колективом. Але для цього треба підтягнути реалізацію, адже в останніх матчах французька команда не тільки мало забиває, але й відчуває складнощі з колективами, які набагато слабші.

На вихідних Базель зіграв внічию з принциповим суперником Цюрихом — 1:1, а Ніцца поступилась ПСЖ — 0:2.

До речі, раніше ці команди не перетиналися між собою.

Орієнтовні склади:

Базель: Хіц — Ланг, Пельмар, Калафіорі, Лопес — Джака, Бургер — Каде, Малеш, Огюстен — Фінк.

Ніцца: Шмайхель - Ндаїшіміє, Тодібо, Данте - Менді, Тюрам, Будауї, Бард — Ремзі — Моффі, Пепе.

Не зіграють: Комас, Фрай — Аталь, Діоп, Мвула Лотомба.

прогноз 0:1

Лех — Фіорентина

Четвер, 13 квітня, 22.00. Міський стадіон (Познань). Арбітр — Ірфан Пельто (Боснія і Герцеговина). Пряма трансляція на Megogo

Аутсайдер турніру прийматиме одного з головних фаворитів. Лех переживає найкращу в історії єврокубкову кампанію. Підопічні Джона ван ден Брома вибили Буде-Глімт у плей-офф, а потім пройшли Юргорден. У цих двох протистояннях господарі не пропустили жодного гола.

Фіорентина демонструє рішуче бажання виграти турнір. Італійці пройшли Брагу у плей-офф та Сівасспор у 1/8 фіналу. Колектив Вінченцо Італіяно у чотирьох матчах пропустив один гол.

"Фіалки" посідають дев'яте місце в Серії А і все ще далекий від єврокубкової зони. До міжнародної павзи команда демонструвала неабияку форму. Власне, після повернення до клубного футболу команда продовжує дивувати. Їхня безпрограшна серія у всіх турнірах досягла 12 матчів.

Орієнтовні склади:

Лех: Беднарек — Перейра, Саламон, Міліч, Ребочо — Карлстром, Квеквескірі — Скорас, Соуза, Вельді — Ісхак.

Фіорентина: Терраччано — Додо, Міленкович, Ігор, Біраги — Мандрагора, Бонавентура, Амрабат — Ікона, Кабрал, Гонсалес.

Не зіграють: Муравські — Куарта, Сірігу.