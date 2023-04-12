Німеччина

Німецький півзахисник нещодавно продовжив угоду з клубом з Дортмунду.

Юліан Брандт прокоментував інтерес до себе з боку англійських клубів — цитує гравця Фабріціо Романо.

"Справа з продовженням контракту з Дортмундом була прояснена для мене відносно швидко. Я жодного разу не вів жодних перемовин і не вислуховував жодних пропозицій.

Відносно швидко стало зрозуміло, що коли я починаю перемовини з Дортмундом, мета полягає в тому, щоб продовжити грати тут".

Півзахисник розкрився по новому у цьому сезоні під керівництвом Едіна Терзіча.

Наразі він має 9+5 в усіх турнірах цього сезону.