Німецький півзахисник нещодавно продовжив угоду з клубом з Дортмунду.
Юліан Брандт - Getty Images
12 квітня 2023, 13:20
Юліан Брандт прокоментував інтерес до себе з боку англійських клубів — цитує гравця Фабріціо Романо.
"Справа з продовженням контракту з Дортмундом була прояснена для мене відносно швидко. Я жодного разу не вів жодних перемовин і не вислуховував жодних пропозицій.
Відносно швидко стало зрозуміло, що коли я починаю перемовини з Дортмундом, мета полягає в тому, щоб продовжити грати тут".
Півзахисник розкрився по новому у цьому сезоні під керівництвом Едіна Терзіча.
Наразі він має 9+5 в усіх турнірах цього сезону.