Ліга конференцій

Відбулися перші чвертьфінальні матчі Ліги конференцій.

Сьогодні, 13 квітня, відбулися перші матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій.

У першій грі Фіорентіна у гостях розгромила польський Лех із рахунком 4:1. У складі "фіалок" голами відзначилися Артур, Гонсалес, Бонавентура та Іконе. У господарів поля результативним ударом відзначився Вельде.

Лех — Фіорентина 1:4

Голи: Вельде, 20 — Артур, 4, Гонсалес, 41, Бонавентура, 58, Іконе, 63.

У другій грі Андерлехт на своєму полі обіграв АЗ Алкмар із рахунком 2:0. Перемогу бельгійській команді принесли забиті м'ячі у виконанні Мурільо та Ашімеру.

Андерлехт — АЗ Алкмар 2:0

Голи: Мурільо, 22, Ашімеру, 70.

У третьому матчі Базель розійшовся миром із Ніццею. Матч закінчився із рахунком 2:2. У складі швейцарців голами відзначився Амдуні, який оформив дубль, а у гостей автором голів став Моффі, який також оформив дубль.

Базель — Ніцца 2:2

Голи: Амдуні, 26 (з пенальті), 71 — Моффі, 38, 45+1.