Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій, що відбувся 13 квітня 2023 року, 19:45.
Гент — Вест Гем, Getty Images
13 квітня 2023, 22:39
Гент у першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій на своєму полі розійшовся миром із Вест Гемом (1:1).
"Молотобійці" відкрили рахунок наприкінці першого тайму, коли на третій компенсованій хвилині результативним ударом відзначився Інгз.
Господарі відігралися у середині другого тайму зусиллями Кюйперса на 57 хвилині.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Гент — Вест Гем в 1/4 фіналу Ліги конференцій-2022/23:
Гент — Вест Гем 1:1
Голи: Кюйперс, 57 — Інгс, 45+3
Гент: Руф – Пентковські, Окуму, Торунаріга (Нуріу, 65) – Кастро-Монтес, Хонг (Самуаз, 65), Фофана (Оджіджа-Офое, 64), де Сарт, Кумс – Кейперс, Орбан (Тіссудалі, 83)
Вест Гем: Ареоля — Джонсон, Огбонна, Агерд — Цоуфал, Даунс (Лукас Пакета, 74), Райс, Емерсон (Кресвелл, 88) — Боуен, Інгс (Антоніо, 60), Лансіні (Бенрама, 61)