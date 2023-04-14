Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій, що відбувся 13 квітня 2023 року, 22:00.

Швейцарський Базель у першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій на своєму полі розійшовся миром із французькою Ніццею (2:2).

Господарі відкрили рахунок зусиллями Амдуні, який реалізував пенальті, проте ще до перерви французи перевернули рахунок на табло, забивши два м'ячі, авторами яких став Моффі. Проте Базель відігрався в середині другого тайму завдяки другому голу Амдуні.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Базель — Ніцца в 1/4 фіналу Ліги конференцій-2022/23:

Базель — Ніцца 2:2

Голи: Амдуні, 26 (з пенальті), 71 — Моффі, 38, 45+1.

Базель: Хітц, Галаче, Пельмар, Адамс, Ланг, Бургер, Джака, Діуф, Ндоє, Зекірі (Фінк, 67), Амдуні (Міллар, 89).

Ніцца: Шмейхель, Амрауі (Бар, 46), Данте, Тодібо, Росаріо (Менді, 84), Будауї, Найдальшими, Ремзі, Тюрам, Моффі (Браїмі, 84), Лаборд.

Попередження: Галаче — Амрауі, Тодібо.