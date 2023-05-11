Ліга конференцій

Слова Фогеля перед матчем ЛК.

Виконувач обов'язків головного тренера Базеля Хайко Фогель поділився очікуваннями від першого матчу 1/2 фіналу Ліги конференцій проти Фіорентини.

"Ми чекаємо на важкий матч проти дуже сильного суперника. У нас буде дуже мало часу на гру в атаці, тому ми повинні провести ідеальний матч. Фіорентина може застосовувати різноманітну тактику. Ми маємо зіграти сміливо", - сказав Фогель.

Матч Фіорентина — Базель відбудеться сьогодні, початок о 22:00. До речі, також сьогодні чекайте на матчі ліги Європи. Анонс і прогноз поєдинків Ліги Європи читайте на Football.ua.