Ліга конференцій

Керманич Вест Гема — про перемогу над АЗ у першому півфіналі Ліги конференцій.

Вест Гем у першому півфінальному матчі Ліги конференцій на своєму полі обіграв АЗ Алкмар із рахунком 2:1.

Головний тренер "молотобійців" Девід Моєс поділився враженнями від цього протистояння.

"Ми маємо невелику перевагу, але не більше. Дуже рівна гра. Якби ми програли, я б не сказав, що ми вийшли з боротьби. Я радий, що ми попереду, це дуже важливо", — цитує слова Девіда Моєса офіційний сайт УЄФА.

Дивитися відео голів та огляд матчу Вест Гем — АЗ Алкмар ви можете на Football.ua.