Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій, що відбувся 11 травня 2023 року, 22:00.
Вест Гем — АЗ, Getty Images
12 травня 2023, 08:30
Вест Гем у першому півфінальному матчі Ліги конференцій на своєму полі обіграв АЗ із рахунком 2:1.
Перемогу "молотобійцям" принесли забиті м'ячі у виконанні Бенрахма та Антоніо. У складі голландського клубу єдиним результативним ударом відзначився Райндерс.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Вест Гем — АЗ у півфіналі Ліги конференцій-2022/23:
Вест Гем — АЗ 2:1
Голи: Бенрахма, 67, Антоніо, 76 — Райндерс, 42
Вест Гем: Ареоля – Керер, Зума, Агер, Крессвелл – Соучек, Райс – Боуен, Пакета, Бенрахма (Форнальс 90) – Антоніо (Інгз 80)
АЗ: Раян – де Віт, Хатцидіакос, Беукема, Сугавара – Райндерс, Класі – ван Бредероде (Михайлович 80), Мейнанс, Одгор (Майкель 69) – Павлідіс