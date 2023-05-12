Ліга конференцій

Також УЄФА назвав імена номінантів на автора найкращого голу тижня.

УЄФА оголосив імена претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі конференцій за підсумками перших півфінальних матчів.

На нагороду претендують четверо футболістів:

- півзахисник Вест Гема Деклан Райс – 97% точних передач у матчі проти АЗ (2:1);

- захисник Фіорентини Крістіано Бірагі – шість відборів м'яча та 85% точних передач у грі з Базелем (1:2);

- вінгер Базеля Анді Діуф — гол та 77% точних передач у грі проти Фіорентини (2:1);

- нападаючий Вест Гема Саїд Бенрахма — гол і шість створених моментів у грі з АЗ (2:1).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Також УЄФА назвав імена номінантів на звання автора найкращого голу тижня у турнірі.

До них увійшли Зекі Амдуні (Базель), Анді Діуф (Базель), Тіджані Рейндерс (АЗ) та Саїд Бенрахма (Вест Гем).

Віддати свій голос за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.