Також УЄФА назвав імена номінантів на автора найкращого голу тижня.
Анді Діуф, ФК Базель
12 травня 2023, 09:56
УЄФА оголосив імена претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі конференцій за підсумками перших півфінальних матчів.
На нагороду претендують четверо футболістів:
- півзахисник Вест Гема Деклан Райс – 97% точних передач у матчі проти АЗ (2:1);
- захисник Фіорентини Крістіано Бірагі – шість відборів м'яча та 85% точних передач у грі з Базелем (1:2);
- вінгер Базеля Анді Діуф — гол та 77% точних передач у грі проти Фіорентини (2:1);
- нападаючий Вест Гема Саїд Бенрахма — гол і шість створених моментів у грі з АЗ (2:1).
Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.
Також УЄФА назвав імена номінантів на звання автора найкращого голу тижня у турнірі.
До них увійшли Зекі Амдуні (Базель), Анді Діуф (Базель), Тіджані Рейндерс (АЗ) та Саїд Бенрахма (Вест Гем).
Віддати свій голос за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.