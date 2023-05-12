Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій, що відбувся 11 травня 2023 року, 22:00.

Базель у першому півфінальному матчі Ліги конференцій у гостях обіграв Фіорентину з рахунком 2:1.

Перемогу швейцарському клубу принесли забиті м'ячі у виконанні Діуфа та Амдуні, котрий забив на другій компенсованій хвилині до другого тайму. У "фіалок" єдиний гол забив Кабрал.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Фіорентина — Базель у півфіналі Ліги конференцій-2022/23:

Фіорентина — Базель 1:2

Голи: Кабрал, 25 — Діуф, 71, Амдуні, 90+2

Фіорентина: Террачано – Додо, Мартінес, Раньєрі, Бірагі – Бонавентура (Барак 86), Амрабат (Кастровіллі 73), Мандрагора – Іконе (Куаме 81), Кабрал (Йович 81), Гонсалес (Брекало 73)

Базель: Хіц – Ланг, Адамс, Пельмар – Ндоє, Діуф, Джака, Бургер (Малес 86), Каліфіорі (Міллар 63) – Огюстен (Зечірі 77), Амдуні