Ліга конференцій

Паскаль Янсен — про поразку від Вест Гема в першому півфіналі Ліги конференцій.

Вест Гем у першому півфінальному матчі Ліги конференцій на своєму полі обіграв АЗ Алкмар із рахунком 2:1.

Головний тренер нідерландського клубу Паскаль Янсен поділився враженнями від цього протистояння.

"Я бачив команду, яка не боялася показати, на що вона здатна. Значну частину матчу ми контролювали. Ми добре володіли м'ячем, і без нього грали агресивно.

Зрештою ми залишили поле з мінімальною поразкою, але тепер від нас залежить, як змінити ситуацію наступного тижня", — цитує слова Паскаля Янсена офіційний сайт УЄФА.

Дивитися відео голів та огляд матчу Вест Гем — АЗ Алкмар ви можете на Football.ua.