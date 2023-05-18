Ліга конференцій

Наставник "фіалок" вірить, що вдасться пройти непоступливий Базель.

Головний тренер Фіорентини Вінченцо Італіяно поділився думками напередодні другого півфіналу Ліги конференцій проти швейцарського Базеля.

"Загалом сезон був хорошим. Ми хочемо прикрасити його вишнею на торті. Нам доводиться долати тиск, але вихід у фінал став би великою подією. Потрібно виявити всі свої найкращі якості.

Ми знаємо результат першого матчу. Знаємо, що доведеться форсувати події, щоб хоч зрівняти загальний рахунок, але треба зберігати терпіння. Ми не можемо припуститися помилки й дозволити Базелю скористатися нею", — сказав наставник.

Нагадаємо, перший матч між цими командами закінчився мінімальною перемогою Базеля — 2:1.

Стартовий свисток у сьогоднішньому поєдинку пролунає о 22:00. Стежити за подіями матчу Базель — Фіорентина можна в текстовій трансляції на Football.ua.