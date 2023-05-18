Ліга Європи

Коуч Севільї висловився перед поєдинком з туринцями у півфіналі ЛЄ.

Головний тренер Севільї Хосе Луїс Менділібар висловився напередодні другого півфінального матчу Ліги Європи проти Ювентуса.

"Ставлюсь до майбутнього матчу спокійно, не зводячи гравців з розуму. Ми бачили багато матчів Ювентуса та знаємо, як йому протистояти. Такій команді, як Юве, потрібний м'яч. Необхідно грати зосереджено, знати, коли захищатись, і зберігати терпіння.

Дивлюся на таку кількість преси й розумію, що це один із найважливіших матчів у моїй кар'єрі. Потрібно з величезною повагою ставитись до Ювентуса, який виграв майже все, але, сподіваюся, ми зможемо поборотися за сьомий трофей [Кубок УЄФА/Ліга Європи]", — сказав Мендилібар.

Нагадаємо, перша зустріч цих команд завершилась результативною нічиєю — 1:1. Анонс і прогноз сьогоднішнього поєдинку читайте в нашому матеріалі.

Друга зустріч Севільї та Ювентуса розпочнеться о 22:00. Football.ua проводитиме текстову онлайн-трансляцію матчу.