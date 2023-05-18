Ліга конференцій

Вест Гему треба зробити останній крок до фіналу ЛК.

Головний тренер Вест Гема Девід Моєс поділився думками напередодні другого півфіналу Ліги конференцій проти нідерландського АЗ.

"Потрібно використовувати будь-яку нагоду, щоб виграти будь-який турнір. Мені дуже подобається те, що ми робимо зараз. Ми розпочали Лігу конференцій у серпні, а зараз середина травня і ми досі тут, так що це велика заслуга хлопців.

Наша перевага мінімальна. Якби ми програвали в один м'яч, у нас також були б шанси. Питання про переможця пари залишається відкритим, і нам потрібно зробити справу до кінця. Ми маємо пройти через цей процес, перш ніж думати про майбутнє", — сказав тренер.

Нагадаємо, перший матч між цими командами закінчився мінімальною перемогою "молотобійців" — 2:1.

Стартовий свисток у сьогоднішньому поєдинку пролунає о 22:00. Стежити за подіями матчу АЗ — Вест Гем можна в текстовій трансляції на Football.ua.