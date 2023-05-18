Ліга Європи

Іспанець оговтується після травми.

Півзахисник Севільї Сусо висловився напередодні другого півфінального матчу Ліги Європи проти Ювентуса. Зокрема, футболіст розповів, чи зможе він взяти участь в цьому матчі.

"З нетерпінням чекаємо на матч. У нашому кроці з'явилася та маленька пружинка, якої нам не вистачало цього сезону. Шкода, що Ювентусу [у першому матчі] вдалося зрівняти рахунок наприкінці, але зараз ми почнемо все з початку і постараємося атакувати з перших хвилин.

Я багато працював, щоби встигнути відновитися до цього матчу. Почуваюся досить добре. Навряд чи мене вистачить на всі 90 хвилин, але я, безумовно, готовий зробити свій внесок", — заявив Сусо.

Іспанець пропустив минулий поєдинок через проблеми з сухожиллям.

Нагадаємо, перша зустріч цих команд завершилась результативною нічиєю — 1:1. Анонс і прогноз сьогоднішнього поєдинку читайте в нашому матеріалі.

Друга зустріч Севільї та Ювентуса розпочнеться о 22:00. Football.ua проводитиме текстову онлайн-трансляцію матчу.