Ліга конференцій

Тренер програмує гравців на перемогу в турнірі.

Головний тренер Вест Гема Девід Моєс дав прокоментував вихід у фінал Ліги конференцій після перемоги у другому півфінальному матчі над АЗ (1:0).

"Ми в захваті. Це велике досягнення для клубу, але тепер головне виграти фінал. АЗ дуже хороші в тому, що вони роблять, але я радий, що ми їх пройшли", — сказав Моєс.

У фіналі Вест Гем зіграє з Фіорентиною. Матч пройде 7 червня 2023 року на стадіоні Фортуна Арена у Празі, Чехія.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу АЗ — Вест Гем у Лізі конференцій-2022/23.