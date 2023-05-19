Гравець Фіорентини допоміг своїй команді вийти в фінал.
Ніколас Гонсалес, getty images
19 травня 2023, 22:53
В рамках матчів-відповідей півфіналу Ліги конференцій Фіорентина в напруженому двобої здолала Базель, а Вест Гем повторно обіграв АЗ.
УЄФА традиційно провів голосування на найкращого гравця тижня. Почесний титул отримав представник Фіорентини Ніколас Гонсалес, який двічі вразив ворота супротивника.
Зазначимо, що на нагороду також претендували Деклан Райс (Вест Гем), Кріістіан Бірагі (Фіорентина) та Тіджані Рейндерс (АЗ).
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ерік Ламела — найкращий гравець тижня в Лізі Європи.