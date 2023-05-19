Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій, що відбувся 18 травня 2023 року, 22:00.

У матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій Фіорентина в гостях здобула перемогу над Базелем (3:1) і пройшла у фінал турніру. Перша гра закінчилася з рахунком 2:1 на користь швейцарського клубу.

Перемогу італійському клубу принесли забиті м'ячі у виконанні Барака та Гонсалеса, який оформив дубль. Барак забив вирішальний гол на дев'ятій компенсованій хвилині до другого додаткового тайму. У Базеля єдиний гол забив Амдуні.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Базель — Фіорентина у Лізі конференцій-2022/23:

Базель – Фіорентина 1:3

Голи: Амдуні 55 – Н. Гонсалес 35, 72, Барак 120+9

Базель: Хіц – Ланг, Адамс, Пельмар – Ндоє, Т. Джака (Фрай 88), Бургер (Малес 106), Калафіорі – Огюстен (Зечірі 81), Амдуні, Діуф.

Фіорентина: Террачано – Додо, Міленкович, Ігор (Раньєрі 56), Бірагі – Бонавентура (Барак 106), Амрабат, Кастровіллі (Мандрагора 120+2) – Н. Гонсалес, Артур Кабрал (Йович 91), Брекало (Іконе 46).

Попередження: Бургер – Ігор, Раньєрі, Н. Гонсалес, Іконе, Бонавентура, Барак.