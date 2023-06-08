Ліга конференцій

Для цього довелось подолати дійсно довгий шлях.

Напередодні лондонський Вест Гем здобув перемогу над італійською Фіорентиною у фіналі Ліги конференцій УЄФА.

Фіорентина — Вест Гем 1:2 Відео голів та огляд фіналу Ліги конференцій

Цей приголомшливий успіх "залізних", які на шляху до заповітного трофею не програли жодного матчу, було б важко уявити без роботи шотландського головного тренера Девіда Моєса.

Проте й для 60-річного фахівця цей здобуток мав надзвичайно важливий характер, оскільки трофей Ліги конференцій став для нього першим великим кубком у кар’єрі менеджера.

Безпосередньо першим трофеєм для Моєса став Суперкубок Англії-2013/14, який він здобував на чолі Манчестер Юнайтед.

Для цього знадобилось 1097 матчів.

Нагадаємо, що головний трофей Ліги конференцій став для Вест Гема першим здобутим кубком за 43 роки.