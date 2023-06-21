Перші матчі цієї стадії турніру відбудуться 27 липня, а матчі-відповіді — 3 серпня.
УЄФА
21 червня 2023, 14:59
Сьогодні, 21 червня, пройшло жеребкування другого відбірного раунду кваліфікації Ліги конференцій.
З цієї стадії турніру вступає у боротьбу полтавська Ворскла, яка була несіяною під час жеребкування.
Суперником команди Віктора Скрипника буде переможець пари ДАК (Словаччина) – Діла (Грузія).
Результати жеребкування
Шлях чемпіонів
Основний шлях (за умовними групами)
Основний шлях (загалом)
Перші матчі цієї стадії турніру відбудуться 27 липня, а матчі-відповіді — 3 серпня.