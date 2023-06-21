Ліга конференцій

Перші матчі цієї стадії турніру відбудуться 27 липня, а матчі-відповіді — 3 серпня.

Сьогодні, 21 червня, пройшло жеребкування другого відбірного раунду кваліфікації Ліги конференцій.

З цієї стадії турніру вступає у боротьбу полтавська Ворскла, яка була несіяною під час жеребкування.

Суперником команди Віктора Скрипника буде переможець пари ДАК (Словаччина) – Діла (Грузія).

Результати жеребкування

Шлях чемпіонів

Основний шлях (за умовними групами)

Основний шлях (загалом)

Перші матчі цієї стадії турніру відбудуться 27 липня, а матчі-відповіді — 3 серпня.