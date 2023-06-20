Перші матчі першого відбіркового раунду пройдуть 13 липня, а матчі-відповіді — 20 липня.
uefa.com
20 червня 2023, 19:20
Сьогодні, 20 червня, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування першого відбіркового раунду Ліги конференцій для сезону-2023/24.
У жеребкуванні взяли участь 62 команди, серед яких були ті, де виступають українські футболісти.
Арарат з Вірменії (Антон Братков, Сергій Вакуленко, Роман Карасюк та Алан Ауссі) зіграє з албанською Егнатією, а білоруський Нєман (Юрій Пантей та Роман Папарига) зустрінеться з Вадуцем з Ліхтенштейну.
Батумському Динамо з Іваном Литвиненком доведеться зіграти проти албанської Тирани, а молдавський Зімбру з Денисом Дедечком зустрінеться з Ла Фіоритою із Сан-Марино.
Результати жеребкування:
Сутьєска (Чорногорія) — Космос (Сан-Марино)
Алашкерт (Вірменія) — Арсенал (Чорногорія)
Дандолк (Ірландія) — Мегпайс (Гібралтар)
Шкендія (Північна Македонія) — Хеверфордвест (Уельс)
Пюнік (Вірменія) — Транс (Естонія)
Бальцан (Мальта) — Домжале (Словенія)
Вадуц (Ліхтенштейн) — Нєман (білорусь)
Арарат-Вірменія (Вірменія) — Эгнатія (Албанія)
Торпедо Кутаїсі (Грузія) — Сараєво (Боснія та Герцеговина)
Железничар (Боснія та Герцеговина) — Динамо Мінськ (білорусь)
Ла-Фіоріта (Сан-Марино) — Зімбру (Молдова)
Марибор (Словенія) — Біркіркара (Мальта)
Тирана (Албанія) — Динамо Батумі (Грузія)
Вікінгур (Лейрвік, Фарерські острови) — Інтер Ескальдес (Андорра)
Прогрес (Люксембург) — Гіляні (Косово)
Лінфілд (Північна Ірландія) — Влазнія (Албанія)
Акюрейрі (Ісландія) — Коннас-Кі (Уельс)
Хака (Фінляндія) — Крузейдерс (Північна Ірландія)
Торсхавн (Фарерські острови) — Деррі Сіті (Ірландія)
Рига (Латвія) — Вікінгур (Ісландія)
Жиліна (Словаччина) — Левадія (Естонія)
Паневежис (Литва) — Мілсамі (Молдова)
Тобол (Казахстан) — Хонка (Фінляндія)
ДАК-1904 (Словаччина) — Діла Грузія)
Македонія (Північна Македонія) — РФШ (Латвія)
Дукаджині (Косово) — Європа (Гібралтар)
Пенібонт (Уельс) — ФК Санта-Колома (Андорра)
Хегельманн (Литва) — Шкупі (Північна Македонія)
Дюделанж (Люксембург) — Сент-Патрикс (Ірландія)
Б-36 (Фарерські острови) — Пайде (Естонія)
Гзіра Юнайтед (Мальта) — Гленторан (Північна Ірландія)
Перші матчі цієї стадії турніру пройдуть 13 липня, а матчі-відповіді — 20 липня. Переможці пройдуть у другий відбірковий раунд, а ті, хто програв, залишаться без єврокубків.
Раніше стали відомі результати жеребкування першого відбірного раунду Ліги чемпіонів.