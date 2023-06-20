Ліга конференцій

Перші матчі першого відбіркового раунду пройдуть 13 липня, а матчі-відповіді — 20 липня.

Сьогодні, 20 червня, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування першого відбіркового раунду Ліги конференцій для сезону-2023/24.

У жеребкуванні взяли участь 62 команди, серед яких були ті, де виступають українські футболісти.

Арарат з Вірменії (Антон Братков, Сергій Вакуленко, Роман Карасюк та Алан Ауссі) зіграє з албанською Егнатією, а білоруський Нєман (Юрій Пантей та Роман Папарига) зустрінеться з Вадуцем з Ліхтенштейну.

Батумському Динамо з Іваном Литвиненком доведеться зіграти проти албанської Тирани, а молдавський Зімбру з Денисом Дедечком зустрінеться з Ла Фіоритою із Сан-Марино.

Результати жеребкування:

Сутьєска (Чорногорія) — Космос (Сан-Марино)

Алашкерт (Вірменія) — Арсенал (Чорногорія)

Дандолк (Ірландія) — Мегпайс (Гібралтар)

Шкендія (Північна Македонія) — Хеверфордвест (Уельс)

Пюнік (Вірменія) — Транс (Естонія)

Бальцан (Мальта) — Домжале (Словенія)

Вадуц (Ліхтенштейн) — Нєман (білорусь)

Арарат-Вірменія (Вірменія) — Эгнатія (Албанія)

Торпедо Кутаїсі (Грузія) — Сараєво (Боснія та Герцеговина)

Железничар (Боснія та Герцеговина) — Динамо Мінськ (білорусь)

Ла-Фіоріта (Сан-Марино) — Зімбру (Молдова)

Марибор (Словенія) — Біркіркара (Мальта)

Тирана (Албанія) — Динамо Батумі (Грузія)

Вікінгур (Лейрвік, Фарерські острови) — Інтер Ескальдес (Андорра)

Прогрес (Люксембург) — Гіляні (Косово)

Лінфілд (Північна Ірландія) — Влазнія (Албанія)

Акюрейрі (Ісландія) — Коннас-Кі (Уельс)

Хака (Фінляндія) — Крузейдерс (Північна Ірландія)

Торсхавн (Фарерські острови) — Деррі Сіті (Ірландія)

Рига (Латвія) — Вікінгур (Ісландія)

Жиліна (Словаччина) — Левадія (Естонія)

Паневежис (Литва) — Мілсамі (Молдова)

Тобол (Казахстан) — Хонка (Фінляндія)

ДАК-1904 (Словаччина) — Діла Грузія)

Македонія (Північна Македонія) — РФШ (Латвія)

Дукаджині (Косово) — Європа (Гібралтар)

Пенібонт (Уельс) — ФК Санта-Колома (Андорра)

Хегельманн (Литва) — Шкупі (Північна Македонія)

Дюделанж (Люксембург) — Сент-Патрикс (Ірландія)

Б-36 (Фарерські острови) — Пайде (Естонія)

Гзіра Юнайтед (Мальта) — Гленторан (Північна Ірландія)

Перші матчі цієї стадії турніру пройдуть 13 липня, а матчі-відповіді — 20 липня. Переможці пройдуть у другий відбірковий раунд, а ті, хто програв, залишаться без єврокубків.

Раніше стали відомі результати жеребкування першого відбірного раунду Ліги чемпіонів.