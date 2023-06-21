Ліга конференцій

До вашої уваги результати жеребкування кваліфікації Ліги конференцій.

Сьогодні, 21 червня, пройшло жеребкування другого відбірного раунду кваліфікації Ліги конференцій.

З цієї стадії турніру свої виступи в єврокубках розпочинає полтавська Ворскла, яка посіла п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ за підсумками минулого сезону.

Суперником команди Віктора Скрипника, яка була несіяною під час жеребкування, буде переможець пари ДАК 1904 (Словаччина) – Діла (Грузія).

Перший матч цієї стадії турніру відбудеться 27 липня, а матч-відповідь — 3 серпня. Перший матч буде номінально домашнім для української команди.

Раніше свого суперника у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів дізнався Дніпро-1.