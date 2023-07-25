Ліга конференцій

Іспанський клуб зіграє в єврокубку.

Осасуна отримала дозвіл від УЄФА взяти участь у цьогорічному розіграші Ліги конференцій, повідомляє офіційний сайт іспанського клуба.

Раніше Апеляційний комітет УЄФА відсторонив команду від участі в єврокубках, проте Спортивний арбітражний суд Лозанни прийняв рішення на користь памплонців.

Зазначимо, що Осасуна у 2013 році нібито досягла угоди з Бетісом, згідно з якою клуб із Севільї мав перемогти Вальядолід та програти Осасуні. Загалом до скарбниці Бетіса надійшло 600 тисяч євро.

Памплонці звертали увагу на те, що порушення відбулись при минулому керівництві клуба.

Зазначимо, що матчі Осасуни в Лізі конференцій відбудуться 24 та 31 серпня.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що якщо Осасуна буде виключена з європейських змагань, Атлетик займе її місце.