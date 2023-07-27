Голкіпер полтавців дещо здивував.
Павло Ісенко, фото Ворскла
27 липня 2023, 19:55
Ворскла в рамках поєдинку кваліфікації Ліги конференцій буде грати проти грузинської Діли.
Після оголошення стартових складів було важко не звернути уваги на номер голкіпера команди Павла Ісенка — він буде грати з "сімкою" на спині.
До цього цей номер належав Денису Олійнику (сезон-2022/23), Микиті Татаркову (сезон-2020/21) та Луізао (сезон-2019/20 та -2021/22).
Гра Ворскла — Діла почнеться о 20:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.