Ліга конференцій

Голкіпер полтавців дещо здивував.

Ворскла в рамках поєдинку кваліфікації Ліги конференцій буде грати проти грузинської Діли.

Після оголошення стартових складів було важко не звернути уваги на номер голкіпера команди Павла Ісенка — він буде грати з "сімкою" на спині.

До цього цей номер належав Денису Олійнику (сезон-2022/23), Микиті Татаркову (сезон-2020/21) та Луізао (сезон-2019/20 та -2021/22).

Гра Ворскла — Діла почнеться о 20:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.