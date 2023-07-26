Стало відомо, хто має зіграти проти грузинської Діли у відборі в груповий етап ЛК.
ФК Ворскла Полтава
26 липня 2023, 17:31
У рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій полтавська Ворскла зустрінеться із грузинською Ділою.
На офіційному сайті полтавців з'явився список заявлених гравців на майбутні поєдинки відбору третього за престижем єврокубкового турніру.
Заявка Ворскли на матчі відбору Ліги конференцій:
Воротарі: Ісенко, Домолега, Єрмолов
Захисники: Ізотов, Пердута, Рамірес, Чеснаков, Павлюк, Бацула, Кане, Хрипчук, Крупський, Сантана
Півзахисники: Скляр, Юрченко, Кулаковський, Нестеренко, Черниш, Оденцов, Челядін, Феліпе
Нападники: Степанюк, Тузенко
Нагадаємо, що поєдинок другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій Ворскла – Діла відбудеться 27 липня о 20:30 за київським часом.
Матч-відповідь запланований на 3 серпня на 20:00 та відбудеться стадіоні Тенгіз Бурджанадзе в Горі.