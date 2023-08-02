Ліга конференцій

Працівник флорентійців висловився щодо туринців.

Директор Фіорентини Джо Бароне прокоментував Ювентус, який зайняв місце в Лізі конференцій.

"Бьянконері" кваліфікувалися до Ліги конференцій, посівши сьоме місце в таблиці Серії А, хоча це було після штрафу в 10 очок за штучне завищення трансферних комісій для збільшення приросту капіталу.

Через ті ж звинувачення у фінансових порушеннях УЄФА виключив Ювентус з усіх своїх турнірів цього сезону, тож замість нього місце дісталося Фіорентині, яка посіла восьме місце, а тепер буде грати раунд плей-оф за вихід до групи.

"Для нас чудово бути в Європі. Ми завжди дотримувалися правил і вчасно сплачували всі наші рахунки", – заявив керівник Віоли Бароне на офіційному сайті клубу.

"Президент Рокко Коміссо заслуговує на ці заслуги, і ми цілком справедливо в Лізі конференцій. Ми також готуємося до Суперкубка Італії".

Минулого сезону Фіорентина дійшла до фіналу Кубка Італії та Ліги конференцій, програвши Інтеру та Вест Гему відповідно.