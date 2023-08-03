Ліга конференцій

До вашої уваги пряма трансляція матчу кваліфікації Ліги конференцій.

Сьогодні, 3 серпня, відбудеться матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги конференцій, у якому грузинська Діла з міста Горі зустрінеться з полтавською Ворсклою.

Зустріч між командами пройде в Горі (Грузія), тоді як перша гра завершилась перемогою команди Віктора Скрипника з рахунком 2:1.

Початок матчу запланований на 20:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція:

Раніше повідомлялось, що Ворскла орендувала бразильського нападника.