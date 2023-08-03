До вашої уваги пряма трансляція матчу кваліфікації Ліги конференцій.
фото ФК Ворскла Полтава
03 серпня 2023, 13:41
Сьогодні, 3 серпня, відбудеться матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги конференцій, у якому грузинська Діла з міста Горі зустрінеться з полтавською Ворсклою.
Зустріч між командами пройде в Горі (Грузія), тоді як перша гра завершилась перемогою команди Віктора Скрипника з рахунком 2:1.
Початок матчу запланований на 20:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція:
Раніше повідомлялось, що Ворскла орендувала бразильського нападника.