Україна

Полтавці підсилюють лінію нападу.

Бразильський форвард Тьяго Роса Да Кунья досяг домовленості з представниками полтавської Ворскли про річну орендну угоду. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Останнім клубом 20-річного гравця був бразильський Гуарані де Пальоса.

Новачок уже вповні освоївся в тренувальному таборі полтавського клубу та готовий до нових викликів у кар’єрі.

Тіагіньо обрав собі футболку з 20-м ігровим номером.

Раніше повідомлялося, що Шахтар оголосив про трансфер півфіналіста молодіжного чемпіонату Європи-2023.