Полтавці підсилюють лінію нападу.
Тьяго Роса Да Кунья, ФК Ворскла
31 липня 2023, 16:44
Бразильський форвард Тьяго Роса Да Кунья досяг домовленості з представниками полтавської Ворскли про річну орендну угоду. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.
Останнім клубом 20-річного гравця був бразильський Гуарані де Пальоса.
Новачок уже вповні освоївся в тренувальному таборі полтавського клубу та готовий до нових викликів у кар’єрі.
Тіагіньо обрав собі футболку з 20-м ігровим номером.
Раніше повідомлялося, що Шахтар оголосив про трансфер півфіналіста молодіжного чемпіонату Європи-2023.