Ліга конференцій

Football.ua представляє прев'ю поєдинку кваліфікації Ліги конференцій між Ділою та Ворсклою, який пройде 3 серпня та розпочнеться о 20:00.

У рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА полтавська Ворскла у гостях зіграє проти грузинської Діли.

Діла (Грузія) — Ворскла (Україна)

Четвер, 3 серпня, 20.00. Стадіон ім. Тенгіза Бурджанадзе, Горі, Грузія. Головний арбітр – Сімоне Сацца (Італія). Пряма трансляція на YouTube

Для полтавської Ворскли новий сезон розпочався з єврокубкової зустрічі проти Діли, де команда Віктора Скрипника змогла порадувати результатом, здобувши перемогу з рахунком 2:1.

Однак до гри є серйозні питання, особливо з огляду на рівень суперника. Полтавці надто багато дозволяли грузинам у першій грі і можна сказати українцям десь пощастило забрати з Польщі переможний результат. Для Діли це була чергова гра серед сезону, який у Грузії проводитися за системою "весна-осінь". Наразі чемпіонат на літній перерві, але Діла проводила два матчі за Суперкубок, що тримало гравців в ігровому тонусі, на відміну від полтавців, які проводили лише спаринги на зборах.

Ворскла прийшла до тями лише після пропущеного м'яча на 57 хвилині від українця Миколи Ковталюка. Скрипник вміло перебудував гру полтавців, випускаючи свіжих футболістів на заміни. До цього попереду були лише Владлен Юрченко та Руслан Степанюк, яким було дуже складно зачепитися за м'яч.

Після пропущеного м'яча Ворскла стала активніше контролювати м'яч і намагатися комбінувати на половині поля суперника, що й увінчалося успіхом. Вперше це сталося на 73 хвилині, коли Степанюк зачепився за м'яч, після чого віддав пас на Юрченка, а той вивів на ударну позицію Феліпе Родрігеса, який перекинув воротаря. Після голу Діла відверто забуксувала та зменшила оберти, припускаючись помилок. Всім цим і скористалася Ворскла, коли на третій компенсованій хвилині Кане розкішно пробив із лінії штрафного майданчика.

Після першої гри можна дійти висновку, що Ворсклі не потрібно постійно оборонятися і боятися йти вперед. Було видно, що наприкінці матчу гравці грузинської команди відверто підсіли фізично, а захисники Діли не люблять постійного пресингу, як це було після пропущеного м'яча. Цим безперечно потрібно користуватися у другій грі і Скрипник повинен придумати, як змусити свою команду йти вперед, не забуваючи про свої ворота. В іншому випадку Ворсклі буде дуже складно — на початку першої гри у Діли було кілька небезпечних моментів, які могли закінчуватися взяттям воріт, якби не підводила індивідуальна майстерність.

Зі свого боку Діла з українським головним тренером Андрієм Демченком намагатиметься з перших хвилин контролювати гру, як це було в Польщі. Якщо грузинам вдасться затиснути Ворсклу на її половині поля, то результат може швидко змінитись на користь Діли.

Діла вже має досвід, коли потрібно здобувати результат після невдачі у першій грі. Так було у минулому раунді кваліфікації турніру, коли Діла поступилася словацькому ДАК 1904 (1:2), але потім вдома було здобуто перемогу (2:0).

Також не забуватимемо про фактор вболівальників, які гнатимуть свою команду вперед, що часто виручало грузинів, які виграли чотири з п'яти останніх домашніх матчів. Діла вже стрибнула вище голови, тому тиск на грузинський клуб мінімальний, враховуючи те, що зараз команда посідає п'яте місце у чемпіонаті Грузії.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння буде Діла, перемога якої оцінюється коефіцієнтом – 2,41. На успіх Ворскли дається коефіцієнт – 3,05. На нічийний результат можна поставити з коефіцієнтом 3,50.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Діла: Кучеренко — Вандерсон, Тевзадзе, Дзоценідзе, Чітеішвілі — Парулава, Алеф, Жеан Віктор — Гейл, Гоміс, Ковталюк.

Ворскла: Ісенко — Бацула, Сантана, Чеснаков, Пердута — Юрченко, Челядін, Скляр — Феліпе, Кане, Степанюк.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

- Діла виграла чотири (одна нічия) з останніх п'яти домашніх матчів;

- Діла забила п'ять та пропустила п'ять голів у останніх п'яти матчах;

- Діла провела 25 єврокубкових матчів та виграла дев'ять, Ворскла провела 43 зустрічі та має 16 перемог;

- В останніх п'яти виїзних матчах Ворскла виграла чотири рази та один раз зіграла внічию;

- В останніх п'яти матчах Діла один раз виграла та чотири рази програла, а Ворскла тричі виграла, один раз зіграла внічию та один раз програла.