33-річний українець розпочне єврокубковий матч із лави запасних.
Євген Коноплянка, ФК ЧФР
03 серпня 2023, 20:55
Сьогодні, 3 серпня, відбудеться матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги конференцій, в якому ЧФР у гостях зіграє проти турецької Адани Демірспор.
У заявку на цей матч потрапив український вінгер Євген Коноплянка, для якого це вперше після переходу до румунського клубу.
33-річний українець розпочне єврокубковий поєдинок із лави запасних.
Матч Адана Демірспор — ЧФР розпочнеться о 21:00 за київським часом. Перша гра закінчилась із рахунком 1:1.