Ліга конференцій

33-річний українець розпочне єврокубковий матч із лави запасних.

Сьогодні, 3 серпня, відбудеться матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги конференцій, в якому ЧФР у гостях зіграє проти турецької Адани Демірспор.

У заявку на цей матч потрапив український вінгер Євген Коноплянка, для якого це вперше після переходу до румунського клубу.

33-річний українець розпочне єврокубковий поєдинок із лави запасних.

Матч Адана Демірспор — ЧФР розпочнеться о 21:00 за київським часом. Перша гра закінчилась із рахунком 1:1.