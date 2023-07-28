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Коуч вважає, що футболіст ще проявить себе.

Головний тренер ЧФР Андреа Мандорліні прокоментував трансфер Євгена Коноплянки.

"Він поки тренується не в загальній групі. Історія його виступів говорить сама за себе. Що буде зараз, я не знаю, але він – футболіст, у якого були як хороші періоди в кар’єрі, так і не дуже.

У нього є бажання залишитися в грі. ЧФР – це правильний вибір для того, щоб реанімувати кар’єру, але це буде нелегко. У нас є багато хороших гравців в нападі, і він повинен стати тим, ким був раніше", – сказав Мандорліні в коментарі Prosport.ro.

Минулого сезону Коноплянка виступав за Краковію, де провів 38 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав два асисти.

За підсумками минулої кампанії ЧФР посів третє місце у чемпіонаті Румунії. Після двох турів поточного сезону у команди шість очок та лідерство у турнірній таблиці.