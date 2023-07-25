Деталі угоди із 33-річним українцем не розголошуються.
Євген Коноплянка, ФК ЧФР
25 липня 2023, 13:44
Румунський ЧФР на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Євгеном Коноплянкою.
Деталі угоди із 33-річним українцем не розголошуються.
За інформацією ЗМІ, контракт між сторонами укладено на один рік. Футболіст дістався клубу безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента.
Минулого сезону Коноплянка виступав за Краковію, де провів 38 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав два асисти.
За підсумками минулої кампанії ЧФР посів третє місце у чемпіонаті Румунії. Після двох турів поточного сезону у команди шість очок та лідерство у турнірній таблиці.