Ліга конференцій

Киян очікує зустріч з грецькою командою.

Аріс в рамках поєдинку-відповіді кваліфікації Ліги конференцій приймав на своєму полі Арарат-Вірменію та мінімально переміг.

Враховуючи нічийний результат (1:1) в першій зустрічі між цими командами, далі пройшла грецька команда та зіграє з Динамо Київ.

Аріс — Арарат-Вірменія 1:0 (перший матч — 1:1)

Гол: Фабіано, 80

Матчі третього кваліфікаційного раунду турніру пройдуть 10 та 17 серпня.

Зазначимо, що в минулому сезоні Аріс фінішував п'ятим у чемпіонаті Греції.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Динамо зіграє домашній матч третього раунду відбору Ліги конференцій у Бухаресті.