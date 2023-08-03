Україна

Бенедюк, Горбач та Слесар виступатимуть за Зорю у сезоні 2023/24.

Футбольні клуби Динамо та Зоря досягли угоди про перехід до луганського клубу на правах оренди трьох молодих гравців "біло-синіх". Про це повідомляється на офіційному сайті столичної команди.

Лівий захисник Артем Бенедюк, вінгер Артем Слесар та центрфорвард Ігор Горбач, які у минулому сезоні виступали за Динамо U19, у сезоні 2023/24 виступатимуть за Зорю. Орендна угода розрахована до завершення сезону.

Нагадаємо, що у цьому сезоні за Зорю на правах оренди виступають також Антон Боль, Олександр Яцик та Вікентій Волошин.