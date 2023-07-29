Ліга конференцій

Кияни практично визначилися з місцем проведення зустрічі.

Київське Динамо практично визначилося зі стадіоном, на якому проведе свій номінально домашній матч третього раунду кваліфікації Ліги конференцій. Про це повідомляє Prosport.

За інформацією джерела, домашньою ареною "біло-синіх" тимчасово стане Супербет Арена у Бухаресті, яка розрахована на 14 050 місць. На цій арені свої домашні матчі проводить місцевий Рапід.

Зазначається, що переговори щодо майбутнього матчу завершено на 99 відсотків. При цьому для гравців та персоналу клубу вже забронювали місця у готелі.

Нагадаємо, у третьому раунді кваліфікації ЛК Динамо зіграє проти переможця пари Арарат – Аріс.

Матчі цієї стадії турніру пройдуть 10 та 17 серпня.