Українця просто не зупинити — це вже шостий його гол у турнірі.
Роман Безус, фото Омонія
10 серпня 2023, 22:35
Омонія в рамках кваліфікаційної стадії Ліги конференцій приймала на своєму полі Мідтьюланн та здобула мінімальну перемогу.
Вирішальний гол на свій рахунок записав Роман Безус наприкінці першої половини гри.
Для українського півзахисника це вже шостий гол в цьому розіграші Ліги конференцій. До цього він забив п'ять голів у двоматчевому протистоянні з Габалою.
Нагадаємо, що після минулої стадії Безус очолив список бомбардирів Ліги конференцій.