Ліга конференцій

Українець знищив Габалу.

Омонія в рамках матчу-відповіді Ліги конференцій приймала представника чемпіонату Азербайджану Габалу на своєму полі.

В першій половині гри двома забитим голами відзначився півзахисник Роман Безус. Завдяки українцю Омонія здолала Габалу — 4:1 (7:3 за сумою двох матчів). Нагадаємо, що в першому матчі Безус оформив хет-трик.

Таким чином, на рахунку українця вже 5 голів і він є найкращим бомбардиром Ліги конференцій на цей момент.

Нагадаємо, нещодавно до Омонії приєднався Сіпріано.