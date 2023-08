Омонія в рамках матчу-відповіді Ліги конференцій приймала представника чемпіонату Азербайджану Габалу на своєму полі.

В першій половині гри двома забитим голами відзначився півзахисник Роман Безус. Спочатку українець вдало зіграв у чужому штрафному, а пізніше реалізував пенальті.

Це були четвертий та п'ятий голи для українського півзахисника у двоматчевому протистоянні.

Roman Bezus doubles the lead!

