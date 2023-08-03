Півзахисник знайшов "свого" супротивника.
Роман Безус, getty images
03 серпня 2023, 21:21
Омонія в рамках матчу-відповіді Ліги конференцій приймала представника чемпіонату Азербайджану Габалу на своєму полі.
В першій половині гри двома забитим голами відзначився півзахисник Роман Безус. Спочатку українець вдало зіграв у чужому штрафному, а пізніше реалізував пенальті.
Це були четвертий та п'ятий голи для українського півзахисника у двоматчевому протистоянні.
Нагадаємо, що в першому матчі хет-трик Романа Безуса допоміг Омонії здолати Габалу.