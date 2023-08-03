Ліга конференцій

Півзахисник знайшов "свого" супротивника.

Омонія в рамках матчу-відповіді Ліги конференцій приймала представника чемпіонату Азербайджану Габалу на своєму полі.

В першій половині гри двома забитим голами відзначився півзахисник Роман Безус. Спочатку українець вдало зіграв у чужому штрафному, а пізніше реалізував пенальті.

Це були четвертий та п'ятий голи для українського півзахисника у двоматчевому протистоянні.

Roman Bezus doubles the lead!

Jan Lecjaks with the great assist!@FootColic pic.twitter.com/gqULc4ZehY — Football Report (@FootballReprt) August 3, 2023

📹 GOAL! Omonia Nicosia 2-0 Qabala FK



⚽️ Roman Bezuspic.twitter.com/zYcIN3AF2C — FootColic ⚽️ (@FootColic) August 3, 2023

Нагадаємо, що в першому матчі хет-трик Романа Безуса допоміг Омонії здолати Габалу.