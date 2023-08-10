Ліга конференцій

Вболівальники грецької команди відмітилися зі знаком "мінус".

У першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій між Арісом та Динамо не обійшлося без скандалу.

На банері, розміщеному у секторі Аріса, було видно фразу: "Розбити нацистів Азова".

Проте, вже на 10-й хвилині матчу, організатори забезпечили прибирання образливого банеру, видаливши це позорне зображення.

Важливо нагадати, що раніше Аріс долучився до благодійності шляхом пожертвування медикаментів на суму 1,8 млн доларів на підтримку України. Відомо, що ця допомога є ініціативою компанії-власника клубу.