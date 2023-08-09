Ліга конференцій

Все через трагедію перед матчем кваліфікації Ліги чемпіонів у Греції.

УЄФА відправить двох спостерігачів з безпеки на перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між грецьким Арісом і київським Динамо, повідомляє SDNA.

Такі заходи пов'язані з тим, що перед матчем кваліфікації Ліги чемпіонів у Греції було вбито вболівальника АЕКа під час бійки з фанатами загребського Динамо.

Гра між Арісом і Динамо розглядається як матч із підвищеним ризиком через те, що на стадіоні можуть бути присутніми українські вболівальники, яким київський клуб пообіцяв організувати цілий сектор для гостей на арені в Салоніках.

Нагадаємо, поєдинок 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій Аріс — Динамо відбудеться у найближчий четвер, 10 серпня, на стадіоні імені Клеантіса Вікілідіса, початок — о 21:15 за київським часом.