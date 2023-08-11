Дивись відео найкращих моментів кваліфікації Ліги конференцій за участю української команди.
Аріс — Динамо, фото Динамо
11 серпня 2023, 00:31
Динамо Київ в рамках першого матчу кваліфікації Ліги конференцій грало на виїзді проти Аріса та поступилось з рахунком 0:1.
Долю зустрічі вирішив результативний удар Пальми в середині другої половини гри з одинадцятиметрової позначи.
До вашої уваги огляд матчу Ліги конференцій між Динамо та Арісом:
Аріс — Динамо Київ 1:0
Гол: Пальма, 69 (пен.)
Аріс: Хуліан — Монтоя, Фабіано, Одубаджа, Феррарі — Джурасек (Рупп, 58), Жан Жюль, Даріда (Павічич, 82) — Моберг-Карлссон (Менендес, 59), Пальма (Матарріта, 77), Морон.
Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Сирота, Дубінчак — Шапаренко (Шепелєв, 81), Сидорчук (Бражко, 82), Буяльський — Ярмоленко, Беніто, Кабаєв (Волошин, 82).
Попередження: Жан Жюль, Монтоя, Фабіано, Менендес, Феррарі — Тимчик, Шапаренко