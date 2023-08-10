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Динамо Київ мінімально поступилось Арісу

Воротар "біло-синіх" Георгій Бущан не дав команді бути позбавленою всіляких шансів на вихід до наступної стадії вже за підсумком першої частини дуелі.

Аріс — Динамо Київ, фото ФК Динамо Київ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Аріс — Динамо Київ 1:0

Гол: Пальма, 69 (пен.)



Аріс: Хуліан — Монтоя, Фабіано, Одубаджа, Феррарі — Джурасек (Рупп, 58), Жан Жюль, Даріда (Павічич, 82) — Моберг-Карлссон (Менендес, 59), Пальма (Матарріта, 77), Морон.



Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Сирота, Дубінчак — Шапаренко (Шепелєв, 81), Сидорчук (Бражко, 82), Буяльський — Ярмоленко, Беніто, Кабаєв (Волошин, 82).



Попередження: Жан Жюль, Монтоя, Фабіано, Менендес, Феррарі — Тимчик, Шапаренко