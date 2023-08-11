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Football.ua оцінює дії футболістів київського Динамо в поєдинку кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Київське Динамо третім із переліку наших єврокубкових бійців долучилось до міжнародної кампанії й одразу створило привід говорити про себе в негативному вимірі. Передусім, саме через результат. Яким би вдалим не було поєднання футболістів під орудою Апостолоса Терзіса, а "біло-сині" мали б долати цей бар’єр та йти собі далі. У тверезій реальності вийшло натомість так, що Динамо тепер буде змушене відіграватись у матчі-відповіді проти вже навченого суперника та ще й із певним нерозумінням того, як досягати своєї мети. Багато хто з читачів після гри писав: "Так це ж було вже!". І справді, рік тому ми спостерігали за подібним футболом у виконанні команди Мірчі Луческу.

Football.ua оцінює гру футболістів київського Динамо у матчі на стадіоні Клеантіс Вікелідіс (за 10-бальною шкалою).

Динамо Київ



Георгій Бущан — 7,0. Український воротар міг цього вечора пропустити й більше м’ячів, але тоді б про гру команди в цілому ми б говорили в ще більш похмурій тональності. Бущан здійснив, як мінімум, два героїчних порятунки власних воріт, хоча й для нього гра розпочиналась із не надто приємних моментів взаємодії з м’ячем та партнерами. Один тільки потенційний пенальті на рівному місці в першому таймі чого вартий!

Олександр Тимчик — 5,0. Правий захисник Динамо цього вечора знову виконав великий обсяг роботи на фланзі й залишається при цьому лише дивуватись, як це Луческу не зняв його з гри десь під час перерви через швидке попередження вже на третій хвилині. Однак багато рухатись у межах власної зони Тимчику завжди вдавалось, а ось забезпечувати команді результат своїми діями — лишень зрідка.

Денис Попов — Олександр Сирота — 3,0. У центрі захисту киян цього разу зіграла "валідольна" пара захисників, хоча яка ще сполука гравців у їхньому складі не отримає подібну характеристику від фанатів? На певному етапі здавалось, що Попов зумів побороти своє нестримне бажання демонструвати надмірну жорстокість у відповідь на провокації суперників, але Арісу вдалось розкрутити захисника на зайвий нерв десь хвилин за 30, не більше. Як наслідок — відбувались невимушені помилки, хоча тут ще й можна посперечатись, у кого з цієї пари їх було більше. Сирота й пенальті привіз, і пожеж влаштовував чимало.

Владислав Дубінчак — 4,5. Лівий захисник Динамо сміливо може "відкусити" в Бущана шматок торту від решти партнерів за командою за один із відвертих порятунків воріт від імовірного м’яча, та й усе на тому. Атакувальних дій від Дубінчака цього вечора ми майже не бачили, хоча з такою парою швидкісних захисників кияни мали б ледь не випалювати простір на чужій половині.

Віталій Буяльський — 5,5. Проблема атакувального півзахисника Динамо в цій грі полягала в тому, що ми його бачили виключно за тих умов, коли хтось падав на газон у штрафному суперників. Манера суддівства Джареда Джиллетта була такою, що дістати пенальті можна було радше за грою рукою накшталт Сироти, аніж контакти із суперниками. Було б краще, якби частіше з’являвся в завершальній стадії.

Сергій Сидорчук — 4,0. Опорника Динамо цього вечора ледь не частіше били по ногах, аніж він сам робить ударів по суперниках у середньому в будь-якій іншій грі того ж УПЛ. До певної міри Сидорчуку вдавалось витримувати лад у своїй зоні, проте й його суперники зрештою продавили в другій половині гри.

Микола Шапаренко — 5,0. Багато роботи намагався брати на себе центральний півзахисник Динамо, однак швидка жовта картка та зайві емоції не дозволяли йому грати розкуто. Напевно, один із найкращих моментів киян у цій грі залишився саме на рахунку Миколи, однак не знайшов належної реалізації.

Андрій Ярмоленко — 4,0. Якщо в матчах української Прем’єр-ліги Ярмоленко виключно на досвіді може помітно домінувати над суперниками, то в міжнародних баталіях цей фактор має вже не настільки істотну вагу. Гравці Аріса непогано підготувались до протидії Андрію, тож він за гру отримав лише дві непогані нагоди пробити, після обох із яких м’яч опинявся в руках у воротаря. У іншому — брак швидкості був суттєвим недоліком та, відповідно, небажаним дарунком грекам.

Беніто — 4,0. Для тих уболівальників Динамо, хто слідкував за командою на зборах, поява Беніто на вістрі атаки не була якоюсь надзвичайною новиною. У нігерійського виконавця достатньо здібностей для того, аби грати в стилі улюбленого нападника Луческу, Луїса Адріано, і саме цим і намагався займатись гравець увесь час на полі. Вийшло в підсумку завдати один кволий удар та двічі дуже якісно асистувати партнерам під час дрібного розіграшу. Однак ті цим не скористались, а отже й ефективність Беніто в плані рахунку виявилась нульовою.

Владислав Кабаєв — 5,5. Як не дивно, але саме нападник киян на старті сезон, за винятком Ваната у відмінній формі, є одним із найбільш продуктивних виконавців на футбольному полі. Кабаєв поступово набуває ваги на лівому фланзі й посунути його з основного складу конкурентам буде дуже важко. Ось і цього разу — помітно велике бажання працювати на користь команді, але чого постійно не вистачає у вирішальний момент.

Володимир Шепелєв, Володимир Бражко, Назар Волошин — заміни від Мірчі Луческу цього вечора були черговим момент, який нас неприємно здивував. Якщо бути більш точним, здував не сам перелік виконавців, які з’являлись на полі, — тут власне без жодних несподіванок, а час, який свіжі гравці отримали. Звісно, щоб урятувати гру. 10 хвилин — чимало можна встигнути подекуди за подібний відтинок грі, але щось жодного нападника в ротації ми так і не побачили.

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