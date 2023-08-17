Футболіст непогано проявив себе у єврокубку за Брюгге.
Роман Яремчук - Getty Images
17 серпня 2023, 22:57
У кваліфікації Ліги конференцій зустрілися Брюгге і Акурейрі. Поєдинок завершився із вражаючим результатом, який підкреслив велику перевагу бельгійської команди.
Головною зіркою цього матчу став український форвард Роман Яремчук. Він записав на свій рахунок хет-трик.
Завдяки вражаючому виступу Брюгге здобув перемогу з загальним рахунком 10:2, що дозволило команді беззаперечно вийти до наступного етапу турніру.
Перший матч клуб також виграв з рахунком 5:1.