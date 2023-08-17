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Киян очікує непроста зустріч.

Динамо в рамках протистояння з грецьким Арісом здобуло підсумкову перемогу в серії пенальті та пройшло у наступну стадію.

У плей-оф кваліфікації на команду Мірчі Луческу очікує зустріч з представником чемпіонату Туреччини — Бешикташем, в якій визначиться, хто потрапить у груповий етап.

"Чорні орли" на минулій стадії впорались з азербайджанським Нефтчі, двічі перемігши (3:1 та 2:1).

Відзначимо, що перший матч між командами відбудуться вже 24 серпня, тоді як гра-відповідь — 31 серпня.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що шляхи України та Бешикташа могли перетнутись трохи раніше цього літа, проте Маліновський сказав "ні" трансферу до стану "чорних орлів".