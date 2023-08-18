Ліга конференцій

Пропонуємо вам обрати найкращого гравця у складі української команди.

Динамо в рамках протистояння з грецьким Арісом здобуло підсумкову перемогу в серії пенальті та пройшло у наступну стадію.

Пропонуємо нашим читачам визначити найкращого у складі команди Мірчі Луческу:

Нагадаємо, що на нашому сайті доступне відео голів та огляд матчу Ліги конференцій між Динамо та Арісом.