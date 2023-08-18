Ліга конференцій 18 серпня 2023, 00:14 Опитування: хто був найкращим гравцем Динамо у матчі проти Аріса? Пропонуємо вам обрати найкращого гравця у складі української команди. Динамо - Аріс, фото Динамо 18 серпня 2023, 00:14 Динамо в рамках протистояння з грецьким Арісом здобуло підсумкову перемогу в серії пенальті та пройшло у наступну стадію. Пропонуємо нашим читачам визначити найкращого у складі команди Мірчі Луческу: Нагадаємо, що на нашому сайті доступне відео голів та огляд матчу Ліги конференцій між Динамо та Арісом. Команди Аріс Салоніки Динамо Київ Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте