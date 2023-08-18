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Football.ua оцінює дії футболістів київського Динамо в поєдинку кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Київське Динамо таки здолало цей дуже підступний бар’єр у вигляді грецького Аріса й тепер може спокійно готуватись тиждень до турецького Бешикташу. Зрозуміло, що те, що ми побачили в матчі-відповіді, та ще й на тлі першої гри, нас, за великим рахунком, не влаштовує. Проте раптово з’ясувалось у звітній день, що в киян усе ще є спортивна пиха й вони радо можуть нею скористатись у відповідний момент. Аріс відчув це на собі дуже добре.

Football.ua оцінює гру футболістів київського Динамо у матчі на стадіоні Жулешті (за 10-бальною шкалою).

Динамо Київ

Георгій Бущан — 9,0. За великим рахунком, загальний опис дуелі проти Аріса в контексті гравців Динамо потрібно зупиняти на воротарю киян. Про дії футболістів далі за переліком, окрім поодиноких спалахів, просто нічого казати такого, щоб могло хоча б кинути тінь на внесок Георгія у вихід до наступного раунду. Суперматч у його виконанні. І, звісно, відмінне святкування на адресу недолугих фанатів Аріса.

Олександр Тимчик — 5,0. Від флангів захисту Динамо хоча в другій частині дуелі очікували агресивного атакувального футболу, а вийшло в підсумку знову так, що умовний Феррарі та Пальма виявились більш ефективними в зоні, аніж гравці Динамо. Тимчик провів доволі посередній матч, за підсумком якого навіть і не пригадає конкретних епізодів за його участі.

Максим Дячук — Олександр Сирота — 4,5. Із центром захисту на старті нового сезону в Динамо така халепа, що аж гаї шумлять. Ось і в цьому матчі чимало траплялось випадків, коли Сирота чи Дячук десь утрачали позицію чи давали суперникам себе обіграти, а в команди натомість виникали проблеми безпосередньо біля воріт. У підсумку, Максима хоча б можна привітати з надзвичайно впевнено виконаним пенальті в серії, але в іншому до пари загалом так само багато запитань.

Владислав Дубінчак — 5,0. За великим рахунком, із лівим флангом захисту Динамо така сама історія, що й із правим, але Дубінчака хоч можна було частіше побачити в пошуках моментів для передач біля чужого штрафного.

Віталій Буяльський — 5,5. Доволі складна гра для атакувального півзахисника Динамо, якого суперники на міжнародному рівні вже, здається, вивчили досконально та просто не дають спокійно пограти в футбол. Навіть тоді, коли здавалось, що Ванат передачею п’ятою пошив у дурні весь захист, Буяльського все одно миттєво оточили немов останній раз у житті. У матчах УПЛ свободи значно більше, ось і виступи у Віталія там помітно більш яскраві.

Сергій Сидорчук — 5,5. За ходом першого тайму капітан Динамо зробив чимало невдалих дій, але потім віддав гольовий пас у потрібний момент і думка про його виступ змінилась відповідним чином. Проте за всією цією кількістю авантюрних дальній пострілів стоїть така кількість змарнованих гарних нагод для киян в атаці, що й заміна на Бражка під завісу гри не викликає сумнівів.

Микола Шапаренко — 5,5. Центрального півзахисник Динамо також можна було побачити в значній кількості позиційних атак за ходом гри, як і під час виконання стандартів, але зрештою Шапаренка все одно відправили на лаву для запасних і, до речі, цілком слушно — на весь матч у інтенсивному темпі Миколи ще не вистачає, а рятувати становище хтось мав.

Андрій Ярмоленко — 5,0. Повернення досвідченого нападника до України дедалі більше нагадає просто сміливий психологічний прийом, завдяки якому Динамо б мало запустити процес перезавантаження. Однак цей запас енергії виявився доволі швидкоплинним та швидко згас. А Ярмоленко тим часом залишився, і хоча від його дій на полі все ж таки більше користі, саме завдяки досвіду, проте вже в другому матчі єврокубків лідер команди не може зробити різницю.

Назар Волошин — 5,5. Владислав Кабаєв на позиції ліворуч в атаці настільки непогано розпочав сезон, що інколи й забуваєш, що в Динамо також є й Назарій Волошин у якості дуже непоганої ротації. Цього разу Луческу надав йому місце в стартовому складі та, вочевидь, не помилився. Рятівний, як для першого тайму, гол хтось мав забивати.

Владислав Ванат — 5,0. Центрального нападник, із огляду на його форму на старті сезону, не вистачало ще в першій грі, але за ходом другої частини протистояння Ванат не проявив себе аж настільки, щоб якось запам’ятатись. Були якісь спроби розібратись із м’ячем біля та всередині чужого штрафного, але всі ці дії так і не отримали належного завершення.

Олександр Андрієвський — 6,0. Динамо щось потрібно було робити з просуванням м’яча з центру поля до лінії нападу в заключні хвилини основного часу, тому Луческу здійснив заміну з появою Андрієвського. Угадав дуже точково та летально для суперників — саме з розкішного пасу Олександра забивав Караваєв.

Володимир Бражко — 6,0. Опорний півзахисник Динамо нової генерації прогнозовано замінив більш досвідченого капітана наприкінці зустрічі. І хоча цього разу за ходом гри в Бражка не було достатньо можливостей возитись із м’ячем перед чужим штрафним, він усе одно сказав своє слово в серії пенальті.

Олександр Караваєв — 6,5. Гравця номінально правого флангу кинули цього разу дотискати суперників у атакувальній фазі й одне з підключень Караваєва в підсумку завершилось дуже пристойним та надзвичайно важливих голом.

Самба Діалло — 6,0. Із гравцями лінії атаки в Динамо цього вечора загалом було не все в порядку, а Діалло ще й з’являвся на полі замість автора першого м’яча киян, тож від нього був відповідний рівень очікувань. І якщо взяти виключно виконання удару в серії, то Самба був убивчо спокійним. А якщо подивитись суто на його трохи більше за пів години на полі до цього, то ситуація буде вже не настільки однобокою.

Беніто, Кахім Парріс — свої заключні заміни Мірча Луческу в цій грі зробив на початку другого овертайму, і точно він тоді не міг передбачити, що в суперників одразу трапиться вилучення в складі. У підсумку, Беніто та Парріс так і не змогли перевантажити захист Аріса надмірною роботою й гра зайшла до овертаймів. Пробивали вони там по черзі, і ямаєць не впорався.

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