Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді фіналу плей-офф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють стамбульський Бешикташ та Динамо Київ.

Турецький Бешикташ та київське Динамо зіграють поміж собою матч-відповідь у рамках фіналу плей-оф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА на тлі перемоги господарів у першій грі — 3:2.

Шенол Гюнеш, у порівняння з тією грою, залучив до стартового складу Уйсала та Булута в лінії захисту, тоді як Рашица зіграє праворуч в атаці.

Мірча Луческу натомість використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Бешикташ: Гюнок — Росьє, Уйсал, Коллі, Булут — Учан, Хаджіахметович, Фернандеш — Рашица, Абубакар, Мулека.

Запасні: Дестаноглу, Ювакуран, Ребич, Тосун, Окслейд-Чемберлен, Тикназ, Зайнутдінов, Їлмаз, Делібаш, Акгюн, Онана, Мераш.



Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Сирота, Дубінчак — Караваєв, Сидорчук, Шапаренко, Волошин — Буяльський — Ванат.

Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Бражко, Шепелєв, Парріс, Андрієвський, Дячук, Діалло, Царенко, Біловар, Беніто, Рамадані.



Гра Бешикташ — Динамо Київ почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.