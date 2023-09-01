Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів другого матчу раунду плей-оф Ліги конференцій, що відбувся 31 серпня 2023 року, 21:00.

Динамо Київ в рамках матчу-відповіді кваліфікації Ліги конференцій вдруге поступилось Бешикташу та вилетіло з турніру.

Кияни після поразки в першій зустрічі знов програли та вилетіли з єврокубків. Вирішальний гол на свій рахунок записав Абубакар.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Бешикташ — Динамо Київ у другому матчі плей-оф Ліги конференцій:

Бешикташ — Динамо Київ 1:0 (перший матч – 3:2)

Гол: Абубакар, 53



Бешикташ: Гюнок — Росьє, Уйсал, Коллі, Булут — Учан (Окслейд-Чемберлен, 88), Хаджіахметович, Фернандеш — Рашица (Зайнутдінов, 75), Абубакар (Тосун, 81), Мулека (Ребич, 75).



Динамо Київ: Бущан — Тимчик (Беніто, 89), Попов, Сирота, Дубінчак — Караваєв, Сидорчук (Бражко, 85), Шапаренко (Андрієвський, 76), Волошин (Діалло, 77) — Буяльський — Ванат.



Попередження: Булут, Коллі, Абубакар, Росьє, Мулека, Учан — Шапаренко, Сидорчук, Попов